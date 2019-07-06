Москитные сетки не помогают. Полчища жуков-дровосеков терроризируют Лесосибирск

СЕГОДНЯ 09:22 2019-07-06T10:33:24+03:00

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Полчища - и это не преувеличение - жуков-дровосеков (они же - жуки-стригуны) атакуют в этом году Лесосибирск. Они буквально повсеместно в городе: греются на солнце на стенах многоэтажек, оккупируют балконы домов, пробираются в квартиры. Лесосибирцев не спасают ни закрытые двери, ни москитные сетки - их просто прогрызают. Видео атаки жуков-дровосеков лесосибирцы выкладывают в соцсети с одним вопросом: почему не травят?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/718711" frameborder="0"></iframe> Жуки-стригуны нападают.Видео: соцсети

- Их столько, что на улицу выйти невозможно, - рассказывает жительница Лесосибирска Вероника Слепнева. - Недавно с реьенком домой возвращаюсь, на балконе аж кишит все от них - надолбила два совка. Через сетки они как-то просачиваются, да и двери балконные им не преграда. Вообще-то, они каждый июль бывают у нас, но в этом году... что-то невообразимое просто.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/718712" frameborder="0"></iframe> Жуки-дровосеки в Лесосибирске.Видео: соцсети

Местные рассказывают: жуки-дровосеки или стригуны - действительно не редкость в этих краях, они практически безвредны для человека. Вот только вид имеют устрашающий и довольно неприятный. А для тех, кто насекомых боится, атака жуков-дровосеков - вообще тяжелое испытание. Лесосибирцы предполагают, что в город жуки-дровосеки двинулись с местных лесопилок.

ИСТОЧНИК KP.RU