Вместо селфи - погром! В интернет попало видео, как мать и двое детей громят альпийскую горку в красноярской школе

СЕГОДНЯ 08:25 2019-07-06T08:29:03+03:00

Руководство школы пока не обратилось в полицию - надеются, что совесть взыграет, и разрушители сами предложат помощь по восстановлению

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В школе номер 45 на Судостроительной - ЧП. Варварски разгромили декоративную альпийскую горку с аистами, где местная ребятня любила делать селфи. Думаете, это школьники разошлись? Вовсе нет. Погром устроили... молодая мама и двое ее детей. Аиста было два: сначала малыш разбил одного из них, а на второго решил присесть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/718707" frameborder="0"></iframe> Мать и двое детей громят альпийскую горку в шкоое.Видео: пресс-служба управления образования Красноярска

- Сначала один из мальчиков поднял аиста с земли и разбил о камни, - рассказывает Евгения Тимашева, пресс-секретарь управления образования Красноярска. - Вторую птичку ребенок испортил в присутствии взрослого - семья решила сделать красивую фотографию, ребенок сел сверху на аиста, и под его весом фигура раскололась.

Руководство школы намерено обратиться в полицию в случае, если в ближайшее время разрушители не объявятся и не возместят причиненный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU