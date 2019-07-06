Вместо селфи - погром! В интернет попало видео, как мать и двое детей громят альпийскую горку в красноярской школе
В школе номер 45 на Судостроительной - ЧП. Варварски разгромили декоративную альпийскую горку с аистами, где местная ребятня любила делать селфи. Думаете, это школьники разошлись? Вовсе нет. Погром устроили... молодая мама и двое ее детей. Аиста было два: сначала малыш разбил одного из них, а на второго решил присесть.
Мать и двое детей громят альпийскую горку в шкоое.Видео: пресс-служба управления образования Красноярска
- Сначала один из мальчиков поднял аиста с земли и разбил о камни, - рассказывает Евгения Тимашева, пресс-секретарь управления образования Красноярска. - Вторую птичку ребенок испортил в присутствии взрослого - семья решила сделать красивую фотографию, ребенок сел сверху на аиста, и под его весом фигура раскололась.
Руководство школы намерено обратиться в полицию в случае, если в ближайшее время разрушители не объявятся и не возместят причиненный ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU