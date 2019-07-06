Титов рекомендовал губернатору Красноярского края кандидатуру на пост регионального бизнес-омбудсмена

СЕГОДНЯ 07:39 2019-07-06T07:39:22+03:00

Но в регионе считают, что это не тот вопрос, ответ на который лучше виден из Москвы

Изменить размер текста: A A

Бизнес-омбудсмен России Борис Титов предложил губернатору Красноярского края кандидатуру на на пост уполномоченного по правам предпринимателей в регионе. Речь о Сергее Русских, занимавшем должность до июня прошлого года, сообщает ТАСС. Кандидатуру мэра Минусинска Андрея Первухина, которую предложил губернатор, российский бизнес-омбудсмен не согласовал. При этом Борис Титов отметил, что к нему поступили многочисленные жалобы от красноярских предпринимателей на нарушения в ходе выборов кандидата на должность регионального бизнес-омбудсмена в Общественной палате. В связи с этим Титов обратился с письмом к губернатору, где предлагается обеспечить проведение объективных выборов.

- К обращению Бориса Титова в адрес Александра Усса приложены письма в поддержку Сергея Русских, - заявили в пресс-службе омбудсмена.

Среди тех, кто поддерживает кандидатуру Русских, - известные предприниматели Красноярска и края, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и президентом Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

Добавим, что после истечения срока полномочий (а случилось это в июне прошлого года) 59-летний Сергей Русских исполняет обязанности бизнес-омбудсмена на общественных началах. В краевом правительстве говорят, что в данный момент идет сбор мнений предпринимателей по поводу сложившейся ситуации. И речь именно о представителях местного бизнес-сообщества, поскольку работать уполномоченному придется в крае. Когда информация будет собрана, губернатор направит кандидатуру на согласование с федеральным бизнес - омбудсменом и в Заксобрание.

- Очевидно, это совсем не тот вопрос, ответ на который лучше виден из Москвы, - считает министр экономики и регионального развития Егор Васильев.

ИСТОЧНИК KP.RU