СЕГОДНЯ 13:58 2019-07-05T13:58:55+03:00

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В Красноярске будут судить высокопоставленного полицейского. Бывшего заместителя краевого управления ГУ МВД обвиняют в превышении должностных полномочий (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов государства, с причинением тяжких последствий – пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ).

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, в конце 2012 года обвиняемый подписал акты приемки выполненных работ по строительству изолятора временного содержания для УВД Норильска. На основании этих актов подрядчику было перечислено более 200 миллионов рублей. Получив их, подрядчик свернул работу и не выполнил условия договора. А изолятор временного содержания до сих пор не построен. И ущерб, нанесенный ГУ МВД России по краю, тоже никто не возместил.

Расследование уголовного дела уже завершено, само дело передано в суд на рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU