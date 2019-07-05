СЕГОДНЯ 12:09 2019-07-05T13:33:29+03:00

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В Красноярске пешеход попал под трамвай. ЧП произошло сегодня, 5 июля, около полудня на улице 60 лет Октября, неподалеку от дома 148ж. Мужчина переходил пути, когда его зацепило трамваем и отбросило в сторону. Такое сообщение появилось в паблике "ЧП-Красноярск".

Очевидцы говорят, что внимание пешехода было целиком направлено на гаджет, видимо поэтому он не заметил приближение трамвая и не услышал его сигналов. И даже когда подоспевшие ему на помощь люди вызвали «Скорую помощь», раненый мужчина не выпускал телефон из рук. Пострадавшего увез реанимомобиль. Дорожная полиция устанавливает подробности и причины происшествия.

Добавим, что телефоны в руках пешеходов – источник повышенной опасности. Отвлекаясь на них, многие просто не замечают опасности вокруг на дороге. А громкая музыка в наушниках перебивает все остальные звуки и сигналы.

ИСТОЧНИК KP.RU