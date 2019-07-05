СЕГОДНЯ 11:34 2019-07-05T11:34:05+03:00

В Красноярске двое маленьких детей около месяца жили в чужом дворе в полной антисанитарии и без присмотра. Фото: пресс-служба краевой полиции

Изменить размер текста: A A

В Красноярске на улице Калинина в одном из частных домов обнаружили двух детей в возрасте 2 и 5 лет. Брат и сестра бедовали в чужом дворе в сарае около месяца. Где гуляли их родители – непонятно. А владелец дома, чужой для них человек, сам о них не заботился и даже не подумал обратиться в полицию, чтобы как-то пристроить ребятишек.

Соседи обратились в Новости ТВК, накануне вышел сюжет. И о «ничейных» детях узнали правоохранители. Полиция приехала на место и застала родителей на месте. А вокруг грязь, тараканы, больные животные, полная антисанитария, отсутствие еды и воды. Детей тут же забрали и увезли в приют. Теперь их жизнь в безопасности.

В пресс-службе полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что отца и мать будут лишать родительских прав. К делу подключился и следственный комитет.

- По данному факту начата проверка, в ходе которой предстоит дать уголовно-правовую оценку деятельности должностных лиц города Красноярска, которые не обеспечили контроль за неблагополучной семьей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе следкома.

Братика и сестренку забрали в приют. Фото: Новости ТВК

ИСТОЧНИК KP.RU