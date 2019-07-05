В Красноярске прошел День пиона

СЕГОДНЯ 11:04 2019-07-05T11:04:40+03:00

В сквере Пушкина можно было и посмотреть на цветы, и купить

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В Центральном районе Красноярска прошел День пиона. Традицию яркого цветочного праздника возродили в рамках проекта «Летние впечатления». Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе района, в мероприятии приняли участие более 20 садоводов-любителей. В сквере имени Пушкина коллекционеры и садоводы-любители показали сорта пионов всех возможных оттенков. Их можно было купить, а начинающим пионоведам знатоки рассказывали, как вырастить такую красоту на дачном участке или даже на придомовой территории.

- Пионы – необыкновенные цветы. Множество сортов разных оттенков, шикарный аромат. Они растут 25-50 лет, их сажают на всю жизнь. Пионы очень неприхотливы, главное, их правильно посадить. И если роза – это царица цветов, то пион – король сибирского сада, – рассказала садовод Вера Быкова.

Добавим, что площадка «Цветочная симфония» проходит каждую пятницу с 10 часов в сквере Пушкина. По словам главы Центрального района Вадима Войцеховского, еженедельная выставка-продажа цветов в сквере смотрится гармонично. К тому же садоводы соблюдают порядок и всегда прибирают за собой.

ИСТОЧНИК KP.RU