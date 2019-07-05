В Красноярском крае из колонии-поселения сбежал вор-рецидивист

СЕГОДНЯ 10:21 2019-07-05T10:21:03+03:00

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Из колонии-поселения, которая находится в поселке Курдояки Нижнеингашского района, сбежал осужденный. Он отбывал наказание за кражу сроком 3,5 года. Причем в краевой полиции «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что мужчина неоднократно был судим, в том числе за мошенничество, легко входит в доверие.

Исчезновение Рябцева Тимофея Викторовича, 1988 года рождения, обнаружили 4 июля во время вечерней проверки. Полиция и ГУФСИН просят всех, кто мог видеть этого человека, позвонить по указанным ниже телефонам.

Приметы сбежавшего: рост 195 см, среднее телосложение, европейский тип лица, овальное лицо, высокий лоб, прямой нос, короткая стрижка. Из особых примет татуировки на кистях обеих рук, а также на левом предплечье, на левой руке шрамы от порезов.

Телефоны: 8 (391) 223-09-31, 267-85-65; 8-923-579-04-57.

ИСТОЧНИК KP.RU