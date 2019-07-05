В Красноярске изменится схема движения автобуса 52 маршрута

СЕГОДНЯ 08:34 2019-07-05T08:34:51+03:00

Но только в одном направлении

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В Красноярске изменится схема движения автобуса 52-го маршрута. Такая информация опубликована на официальном портале города. Через неделю, с субботы 13 июля, автобусы будут ходить через Красную площадь. Со стороны микрорайона «Мясокомбинат» в направлении конечной «ЛДК» автобусы будут двигаться по схеме:

- улица Горького – Мира – Профсоюзов – Красная площадь – Робеспьера – Карла Маркса и далее по своей схеме движения.

Таким образом на маршруте добавятся четыре новые остановки: улица Робеспьера (проспект Мира), Музыкальный театр, Красная площадь, Органный зал (вместо остановки Госпиталь на улице Горького).

Получается своего рода петля. Обратите внимание, что в обратном направлении – от ЛДК до Мясокомбината – схема движения не меняется.

Информацию о движении общественного транспорта можно уточнить по телефону: 256-84-00 или на сайте: https://mu-kgt.ru/ .

ИСТОЧНИК KP.RU