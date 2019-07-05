За задержку рейса по техническим причинам авиакомпания заплатила жителю Норильска 95 тысяч рублей
За задержку рейса по техническим причинам авиакомпания заплатила жителю Норильска более 95 тысяч рублей. Причем сделала это только после того, как в дело вмешался Роспотребнадзор и помог мужчине направить исковое заявление в краевой суд.
Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого ведомства, год назад норильчанин с семьей собрался в отпуск в Симферополь. Поскольку прямых рейсов из заполярного города в Крым нет, он планировал сделать пересадку в Сургуте. В день вылета рейс Норильск-Сургут задержался по техническим причинам. И на стыковочный рейс Сургут-Симферополь семья опоздала. Пришлось вместо "сгоревших" билетов на сумму 58 031 рубль приобретать новые – за 85 881 рублей.
Вернувшись домой после отпуска, норильчанин направил в авиакомпанию претензию и попросил вернуть ему деньги за билеты. Но положительного ответа не получил. Тогда он написал исковое заявление. Норильский городской суд отказал потребителю, но Красноярский краевой суд вынес положительное решение. С авиакомпании взыскано 95 064 рублей: в счет возмещения убытков – 58 031 рублей, компенсация морального вреда – 2 000, судебные расходы – 5 000, штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя – 30 015 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU