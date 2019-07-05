За задержку рейса по техническим причинам авиакомпания заплатила жителю Норильска 95 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 06:08 2019-07-05T06:08:46+03:00

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За задержку рейса по техническим причинам авиакомпания заплатила жителю Норильска более 95 тысяч рублей. Причем сделала это только после того, как в дело вмешался Роспотребнадзор и помог мужчине направить исковое заявление в краевой суд.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого ведомства, год назад норильчанин с семьей собрался в отпуск в Симферополь. Поскольку прямых рейсов из заполярного города в Крым нет, он планировал сделать пересадку в Сургуте. В день вылета рейс Норильск-Сургут задержался по техническим причинам. И на стыковочный рейс Сургут-Симферополь семья опоздала. Пришлось вместо "сгоревших" билетов на сумму 58 031 рубль приобретать новые – за 85 881 рублей.

Вернувшись домой после отпуска, норильчанин направил в авиакомпанию претензию и попросил вернуть ему деньги за билеты. Но положительного ответа не получил. Тогда он написал исковое заявление. Норильский городской суд отказал потребителю, но Красноярский краевой суд вынес положительное решение. С авиакомпании взыскано 95 064 рублей: в счет возмещения убытков – 58 031 рублей, компенсация морального вреда – 2 000, судебные расходы – 5 000, штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя – 30 015 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU