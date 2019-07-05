2019-07-05T05:43:44+03:00
Происшествия

Не грозите журналисту: житель Красноярского края получил 18 лет за угрозы расправиться с сотрудником интернет-журнала

Он проведет их в колонии особого режима
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Не грозите журналисту: житель Красноярского края получил 18 лет за угрозы расправиться с сотрудником интернет-журналаНе грозите журналисту: житель Красноярского края получил 18 лет за угрозы расправиться с сотрудником интернет-журналаФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель поселка Курагино осужден на 18 лет и 2 месяца колонии особого режима за угрозы расправой сотруднику интернет-издания. Его признали виновным по ч.3 ст.144 УК РФ (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста путем принуждения к отказу от распространения информации, соединенное с угрозой применения насилия над журналистом).

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, житель Курагино ранее неоднократно был судим за тяжкие и особо тяжкие преступления. Сотрудник интернет-журнала «Новый Фокус» написал о нем статью. Это так не понравилось осужденному, что он позвонил в редакцию и потребовал убрать публикацию. Иначе пообещал жестоко избить и убить автора.

Это произошло в декабре 2016 года. Долгое время шло следствие. Наконец, дело попало в суд и завершилось таким суровым приговором.

Напомним, что в конце мая глава поселка Шира, Хакасия, напал в своем кабинете на журналиста федерального телеканала за то, что тот задавал ему неудобные вопросы. Сергею Зайцеву уже предъявили обвинения по аналогичной статье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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