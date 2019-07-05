Жителя Красноярского края принудительно направили в туберкулезный диспансер

СЕГОДНЯ 03:58 2019-07-05T03:58:13+03:00

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Жителя Казачинского района принудительно направили на лечение в противотуберкулезный диспансер. Таким было решение районного суда в целях обезопасить окружающих мужчину людей. Сам больной добровольно лечиться отказывался, аргументируя это так: «мое здоровье, хочу – лечусь, хочу – нет».

Отношение к собственному здоровью дело, конечно, личное. Но когда опасное заболевание приобретает угрожающую форму для других, во главу угла ставятся интересы как раз окружающих. А своевременная госпитализация больных туберкулезом необходима как залог соблюдения установленного санитарно-эпидемиологического режима.

Так, прокуратура района подала исковое заявление в суд с требованием принудительной госпитализации больного. Суд оперативно вынес решение, а судебный пристав-исполнитель это решение исполнил. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе УФССП по краю, с помощью с районной больницы нашли транспорт, который и увез больного в противотуберкулезный диспансер.

ИСТОЧНИК KP.RU