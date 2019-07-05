2019-07-05T03:38:03+03:00
Общество

В июне в Красноярском перинатальном центре родились 13 пар двойняшек

Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В июне в Красноярском перинатальном центре родились 13 пар двойняшекВ июне в Красноярском перинатальном центре родились 13 пар двойняшекФото: Мария ЛЕНЦ
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В июне в Красноярском перинатальном центре родились 13 пар двойняшек. Тройняшек в первом летнем месяце нет. А всего в стенах краевого центра охраны материнства и детства в июне увидели свет 305 малышей, причем мальчишек на одного больше, чем девочек – 153 против 152.

В краевом минздраве «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что самым маленьким ребенком июня стала девочка, ее вес при рождении составил 500 граммов. Зато самым большим ребенком июня стал мальчик, он родился свесом 4600 граммов.

Добавим, что краевой клинический центр охраны материнства и детства – крупнейшее профильное учреждение здравоохранения региона (и в целом за Уралом), которое оказывает высококвалифицированную специализированную и высокотехнологичную помощь детям с различной соматической и хирургической патологией, а также беременным, роженицам, родильницам, девочкам и женщинам с гинекологическими заболеваниями. В состав Центра входят Красноярская краевая детская больница, Краевой центр реабилитации для детей-инвалидов и Красноярский краевой перинатальный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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