2019-07-05T03:35:30+03:00
Происшествия

Житель Красноярска убил жену и заявил в полицию об ее исчезновении

Виновному дали 9 лет колонии строгого режима
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Житель Красноярска убил жену и заявил в полицию об ее исчезновенииЖитель Красноярска убил жену и заявил в полицию об ее исчезновенииФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Красноярска убил свою жену, а затем, чтобы скрыть следы преступления и отвести подозрение от себя, заявил в полицию об ее исчезновении. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В феврале этого года 49 летний осужденный устроил разборки со своей женой. Женщина требовала от него развода, мужчина отказывался. Не сдержался, в ярости ударил жену по лицу. Она упала на пол и ударилась затылком о порог балконной двери. Пыталась сопротивляться, но разозленный муж задушил ее голыми руками.

Затем, осознав, что натворил, мужчина вытащил жену на балкон и вытер полотенцем все следы крови. После того, как тело женщины закоченело, завернул ее в одеяла и перетащил в багажник своей машины. Туда же бросил ее верхнюю одежду и сумку. И вывез на пустырь за улицы Кразовская и Пограничников. Тело присыпал снегом, а одеяло, одежду и сумку раскидал в разных местах. А через три дня пришел в полицию с заявлением о пропаже женщины.

Однако через пару недель мужчина сам написал явку с повинной и рассказал, как и почему погибла его жена. На суде вину признал полностью. За что и получил 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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