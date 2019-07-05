2019-07-05T03:26:39+03:00
Общество

Минздрав Красноярского края направил вакцину и лекарства для пострадавших от наводнения

Ситуация под контролем медиков
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Минздрав Красноярского края направил вакцину и лекарства для пострадавших от наводнения. Фото: Ольга КостинаМинздрав Красноярского края направил вакцину и лекарства для пострадавших от наводнения. Фото: Ольга Костина
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Минздрав Красноярского края направил в Канск вакцину и лекарства для пострадавших от наводнения. В ведомстве «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили, что на утро 4 июля прививки получили 238 человек, в том числе, дети. Бактериофаги переданы во взрослую и детскую поликлинику и уже применяются для лечения пациентов. За медицинской помощью обратилось 9 человек.

Также партия вакцины для тех, кто оказался в зоне наводнения, направлена в Абанский район. Медицинская помощь оказывается Абанской районной больницей. В Богучанском районе медицинскую помощь эвакуированным из зон подтопления также обеспечивает местная районная больница.

Напомним, что из-за обильных дождей в восточных районах края, вслед за Иркутской областью, резко поднялась вода в реках. Затопленными оказались 79 частных домов и 117 дачных участков в Канске. Затем в зону подтопления реки Бирюсы попало село Покатеево в Абанском районе. Там пришлось эвакуировать 60 человек, в том числе 15 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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