СЕГОДНЯ 03:05 2019-07-05T03:39:29+03:00

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В Железногорске демонтировали памятник Ленину. Не навсегда, а на время, точнее на три месяца, потом его вернут на место. Дело в том, что памятнику давно требуется реконструкция, ведь появился Ильич на главной площади города 60 лет назад, в апреле 1959 года.

Накануне к нему подъехал автокран, тросами подхватил статую, приподнял с постамента и опустил на землю неподалеку. На это понадобилось не много ни мало, целых 4 часа. Никаких проектных документов памятника не осталось, поэтому рабочие все делали вслепую, осторожно. Заранее согласовали схему страховки и крепления.

Собственно скульптура Ленина будет находиться тут же, на строительной площадке, внутри периметра. Специалисты ее только осмотрят. За сохранность скульптуры будет отвечать подрядчик. А вот постаменту нужна серьезная реконструкция – под облицовочными плитами находится кирпич, который местами разрушился.

Как сообщает городское издание «Город и горожане», подряд на ремонт памятника выиграла красноярская компания «Госстрой», цена вопроса составляет около 5,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU