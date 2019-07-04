Должен при шлепке вибрировать. Специалисты ЦСМ дали красноярцам советы по выбору арбузов
Специалисты ЦСМ рассказали несколько секретов, которые помогут красноярцам не промахнуться при выборе арбуза. Спелый арбуз, уверяют они, вполне можно вычислить по внешнему виду, даже если рядом с ним на прилавке лежат незрелые сородичи. Прежде всего, покупать арбузы стоит с середины августа. К этому периоду арбуз дозревает, наливается соком и напитывается солнышком. Ранние арбузы могут содержать много нитратов.
Как бы то ни было, но выбрать спелы арбуз не так-то и сложно. Он должен быть, как в детской загадке, - с зеленым бархатным кафтаном. .Рисунок корочки должен быть ярким, поверхность должна блестеть. Если ягода не доспела, корка, наоборот, будет матовой. К слову, толщина коры у них разная (у некоторых сортов может превышать 1,5 сантиметра). Между гигантским и мелким арбузом выбрать лучше всего... средний по размеру. Если на корке есть желтое пятнышко от грунта, плод, вполне вероятно, перезревший.
- У перезрелого плода рисунок и цвет коры более светлый, чем у зрелого плода, блеск хорошо выражен, усик и плодоножка усохшие. Цвет мякоти изменяется до оранжевого, появляются ослизнения вокруг семенных гнезд, пустоты. Консистенция мякоти рыхлая, волокнистая, - говорят в ЦСМ.
При шлепке ладонью спелый арбуз должен вибрировать. А если попробовать его сжать, он издаст хруст. При этом хвостик (он же - плодоножка) у спелого арбуза должен быть высохшим. Добавим, что разрезанный арбуз хранить нужно в холодильнике и не более суток.
ИСТОЧНИК KP.RU