2019-07-04T15:30:00+03:00
Общество

Должен при шлепке вибрировать. Специалисты ЦСМ дали красноярцам советы по выбору арбузов

Вычислить по внешнему виду спелую ягоду - вполне можно
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Должен при шлепке вибрировать. Специалисты ЦСМ дали красноярцам советы по выбору арбузовДолжен при шлепке вибрировать. Специалисты ЦСМ дали красноярцам советы по выбору арбузовФото: Мария ЛЕНЦ
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Специалисты ЦСМ рассказали несколько секретов, которые помогут красноярцам не промахнуться при выборе арбуза. Спелый арбуз, уверяют они, вполне можно вычислить по внешнему виду, даже если рядом с ним на прилавке лежат незрелые сородичи. Прежде всего, покупать арбузы стоит с середины августа. К этому периоду арбуз дозревает, наливается соком и напитывается солнышком. Ранние арбузы могут содержать много нитратов.

Как бы то ни было, но выбрать спелы арбуз не так-то и сложно. Он должен быть, как в детской загадке, - с зеленым бархатным кафтаном. .Рисунок корочки должен быть ярким, поверхность должна блестеть. Если ягода не доспела, корка, наоборот, будет матовой. К слову, толщина коры у них разная (у некоторых сортов может превышать 1,5 сантиметра). Между гигантским и мелким арбузом выбрать лучше всего... средний по размеру. Если на корке есть желтое пятнышко от грунта, плод, вполне вероятно, перезревший.

- У перезрелого плода рисунок и цвет коры более светлый, чем у зрелого плода, блеск хорошо выражен, усик и плодоножка усохшие. Цвет мякоти изменяется до оранжевого, появляются ослизнения вокруг семенных гнезд, пустоты. Консистенция мякоти рыхлая, волокнистая, - говорят в ЦСМ.

При шлепке ладонью спелый арбуз должен вибрировать. А если попробовать его сжать, он издаст хруст. При этом хвостик (он же - плодоножка) у спелого арбуза должен быть высохшим. Добавим, что разрезанный арбуз хранить нужно в холодильнике и не более суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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