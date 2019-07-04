2019-07-04T13:22:34+03:00
Общество

В Красноярске пройдут два крупнейших в Евразии форума по развитию авиаперевозок

NETWORK и NETWORK CARGO пройдут с 7 по 9 июля.
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярске пройдут два крупнейших в Евразии форума по развитию авиаперевозокВ Красноярске пройдут два крупнейших в Евразии форума по развитию авиаперевозокФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярск впервые принимает два крупнейших евразийских форума по развитию пассажирских и грузовых авиаперевозок - NETWORK и NETWORK CARGO. Принимать гостей мероприятия будет международный аэропорт Красноярск. Форумы намечено провести с 7 по 9 июля. Событие более чем масштабное и престижное, ведь форумы объединят крупнейшие мировые организации, связанные с авиационной отраслью.

- На мероприятия уже аккредитовались около 300 представителей мировой авиаиндустрии. Организатор форума — Центр стратегических разработок в гражданской авиации (ЦСР ГА), - рассказали в пресс-службе аэропорта.- Состоятся несколько уникальных деловых мероприятий для авиакомпаний, аэропортов, туристических операторов, грузовых терминалов, экспресс-перевозчиков, экспедиторских компаний и поставщиков решений из стран евразийского континента, объединив их под общим названием NETWORK – Евразийский форум по развитию авиамаршрутов. Традиционно в рамках NETWORK пройдут стратегический форум гражданской авиации, выставка аэропортов и авиакомпаний, конференции по маркетингу авиакомпаний и аэропортов, а также впервые состоится форум грузовой авиации NETWORK CARGO.

Помимо деловой программы организаторы запланировали и развлекательную - экскурсии по достопримечательностям Красноярска и края. Ожидается, что участвовать в мероприятиях форумов будет 350 делегатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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