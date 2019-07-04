2019-07-04T13:08:51+03:00
Происшествия

Силовики накрыли подпольный игровой клуб в Норильске

34-летнюю хозяйку задержали
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Силовики накрыли подпольный игровой клуб в НорильскеСиловики накрыли подпольный игровой клуб в НорильскеФото: Мария ЛЕНЦ
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Полиция накркыла подпольный игровой клуб в Норильске. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, возбуждено уголовное дело по незаконной организации и проведению азартных игр. 34-летняя хозяйка клуба задержана. Клуб располагался в одном из домов по проспекту Ленинский, - сообщили в краевом СК.

- Вход в заведение предоставлялся только ограниченному кругу лиц, - рассказали в следствии. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий деятельность незаконного клуба была пресечена сотрудниками органов внутренних дел. В помещении оперативники обнаружили и изъяли 21 игровой автомат, 13 мониторов и 13 системных блоков с установленным программным обеспечением, предназначенным для проведения незаконной азартной деятельности.

Владелице грозит наказание в виде 2 лет лишения свободы. Все оборудование изъято. Как долго функционировал подпольный игровой клуб - не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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