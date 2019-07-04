Он искусственно вызовет осадки! На борьбу с лесными пожарами в Красноярском крае бросили спецсамолет

СЕГОДНЯ 12:26 2019-07-04T12:26:10+03:00

Изменить размер текста: A A

АН-26 Циклон со спецоборудованием на борту будет бороться с лесными пожарами в Красноярском крае, рассказали в ФБУ Авиалесоохрана. В регионе, напомним, горит более 44,3 тысяч гектаров. Самолет уже заступил на боевой пост - накануне Циклон работал в Кежемском и Богучанском районах.

Именно в этих районах, по словам специалистов, имеется плотная облачность - это даст возможность вызвать дождь. Никакой, к слову, магии в этом процессе нет. Как рассказал замруководителя учреждения Дмитрий Селин, на высоте 5 километров с самолета делают выстрелы по облакам специальными пиропатронами с йодистым серебром. Результатом сложных атмосферных процессов становится дождь. А вот насколько он будет сильным - напрямую зависит от плотности облаков. Возможен и левень, если облака густые и плотные. На сегодняшний день такой способ борьбы с лесными пожарами - просто спасение для труднодоступных территорий.

Добавим, что несколько дней назад в регионе введен режим ЧС. По состоянию на 4 июля в крае действует 40 лесных пожаров. На борьбу с ними брошена спецтехника и 880 пожарных.

ИСТОЧНИК KP.RU