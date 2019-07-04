Поножовщину на правобережье Красноярска устроили отец и двое сыновей

СЕГОДНЯ 10:56 2019-07-04T10:56:03+03:00

Один человек умер на месте, еще два - госпитализированы[видео]

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Неизвестные с ножами напали на компанию молодых людей этой ночью. Все случилось на Карамзина, 14а в Красноярске. В пресс-службе краевого главка МВД говорят, что драка началась на фоне бытового конфликта. В итоге, одного из молодых людей убили на месте, еще два - госпитализированы. Преступников задержали, сообщает ТВК. Оказалось, это отец и двое его сыновей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/718332" frameborder="0"></iframe> Драка с ножами в Красноярске.Видео: предоставлегно ГУ МВД по Красноярскому краю

В СУ СКР по Красноярскому краю рассказали, что ссора началась около 04.00. Мужчина что-то не поделил с компанией парней. Затем сходил за подмогой и вернулся.

- Компания из 6 мужчин распивала спиртное. К ним подошел мужчина, с которым у них вспыхнул конфликт по незначительному поводу. Через 30 минут этот мужчина привел с собой еще двоих, в руках у всех были ножи, которыми они стали наносить удары троим мужчинам, которые остались на улице, трое их приятелей убежали, - говорят в следствии.

Угро и красноярская полиция задержали виновников в течение нескольких часов. За покушение на убийство и убийство на них уже заведено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU