2019-07-04T10:56:03+03:00
Происшествия

Поножовщину на правобережье Красноярска устроили отец и двое сыновей

Один человек умер на месте, еще два - госпитализированы[видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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На компанию парней напали на Карамзина Фото: соцсетиНа компанию парней напали на Карамзина Фото: соцсети
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Неизвестные с ножами напали на компанию молодых людей этой ночью. Все случилось на Карамзина, 14а в Красноярске. В пресс-службе краевого главка МВД говорят, что драка началась на фоне бытового конфликта. В итоге, одного из молодых людей убили на месте, еще два - госпитализированы. Преступников задержали, сообщает ТВК. Оказалось, это отец и двое его сыновей.

Драка с ножами в Красноярске.Видео: предоставлегно ГУ МВД по Красноярскому краю

В СУ СКР по Красноярскому краю рассказали, что ссора началась около 04.00. Мужчина что-то не поделил с компанией парней. Затем сходил за подмогой и вернулся.

- Компания из 6 мужчин распивала спиртное. К ним подошел мужчина, с которым у них вспыхнул конфликт по незначительному поводу. Через 30 минут этот мужчина привел с собой еще двоих, в руках у всех были ножи, которыми они стали наносить удары троим мужчинам, которые остались на улице, трое их приятелей убежали, - говорят в следствии.

Угро и красноярская полиция задержали виновников в течение нескольких часов. За покушение на убийство и убийство на них уже заведено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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