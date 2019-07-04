2019-07-04T10:23:03+03:00
Происшествия

В Красноярском крае реки Хожо и Чуна вышли из берегов: эвакуировано 40 человек

Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Паводок продолжаетсяПаводок продолжаетсяФото: Мария ЛЕНЦ
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Наводнение в Красноярском крае продолжается. В то время, как жители затопленного Бирюсой Покатеево возвращаются в свои дома, в поселке Октябрьский и Малеево (Богучанский район, ближний север Красноярского края) эвакуировано 40 человек. Наводнение случилось в результате разлива реки Чуна - приток Ангары. Автодорога Октябрьский - Чунояр - Осиновый Мыс - Такучет закрыта. Связь с отрезанными населенными пунктами осуществляется по железной дороге..

Как сообщили в администрации района, в Октябрьском затоплены дома, расположенные в низине. К слову, о тяжелой паводковой обстановке в крае и власти района, и жители деревень были предупреждены заранее.

- Экстренно предпринятые меры по эвакуации позволили спасти жизни людей, - сообщили в районной администрации. - Но вода продолжает прибывать.

12 эвакуированых жителей нашли крышу над головой в эвакуационном пункте, остальные предпочли отправиться к родственникам. В настоящее время в поселке в усленном режиме работают все экстренные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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