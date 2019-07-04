Красноярские художники нарисовали в центре города картину Андрея Поздеева

СЕГОДНЯ 09:45 2019-07-04T09:45:22+03:00

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Красноярские художники изобразили на одном из зданий в центре города картину Андрея Поздеева «Декоративное панно. Тигр (автопортрет)». Полюбоваться работой может любой желающий, она находится на стене бара Yushin Brothers (Карла Маркса, 102) - прямо за памятником художнику. Все требуемые по закону формальности соблюдены. Как рассказали сами авторы, предварительно они договорились с фондом Поздеева. Так что использовать изображение разрешено.

СПРАВКА «КП»

Андрей Поздеев - знаменитый российский художник родом из Красноярского края. Он родился в Нижнем Ингаше. Пик популярности Поздеева пришелся на 80-е годы прошлого века. В то время была открата мастерская в Красноярске. Добавим, что работы Андрея Поздеева широко представлены не только в Красноярске, в музее имени Сурикова. Картины Поздеева находятся во многих музеях мира, в частности, в Третьяковской галерее и в Русском музее.

ИСТОЧНИК KP.RU