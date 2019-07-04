В Белых росах в массовой ночной драке зарезали мужчину: еще двое ранены

СЕГОДНЯ 08:45 2019-07-04T10:55:08+03:00

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В Красноярске рядом с круглосуточным магазином на Карамзина,14а (Белые росы) произошла массовая драка. В ней погиб молодой человек. Парня зарезали. Еще двое участников потасовки находятся в больнице. Об этом рассказали очевидцы происшествия в группе микрорайона в соцсетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/718332" frameborder="0"></iframe> Драка с ножами в Красноярске.Видео: предоставлегно ГУ МВД по Красноярскому краю

Случилось все под утро. Около 06.00 на месте уже были правоохранители: они оцепили место происшествия. Сейчас там работают эксперты-криминалисты и следователи. Почему случилась драка - выяснит следствие. Однако местные уверяют: магазинчик торгует алкоголем сутки напролет. И здесь постоянно собираются сомнительного вида компании, и драки - не редкость. В соцсетях даже предложили требовать закрытия этой точки продаж.

Полиция проводит доследственную проверку, после которой решится вопрос о возбуждении уголовного дела.К слову, виновники были задержаны по горячим следам.

- Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД по краю совместно с коллегами из МУ МВД России «Красноярское» были организованы оперативные мероприятия, в результате которых в течение нескольких часов нападавшие были установлены и задержаны, - рассказали в пресс- службе краевого главка МВД..

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ИСТОЧНИК KP.RU