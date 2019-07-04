Красноярцы на митинге «За чистое небо» требуют ужесточить штрафы за загрязнение окружающей среды

СЕГОДНЯ 08:30 2019-07-04T08:30:52+03:00

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Красноярцы впервые в этом году вышли на митинг «За чистое небо», сообщает 7 канал- Красноярск. Мероприятие проходит на Красной площади. Власти, со слов организаторов, долго не могли его согласовать - переносили даты под разными предлогами: ссылались на то, что в выбранные активистами дни на Красной площади будут проходить другие мероприятия. А их, к слову, не было. Но мирный митинг все-таки пришлость разрешить - по суду Суд, куда вынуждены были обратиться активисты, встал на их сторону, признав отказ мэрии незаконным.

По данным организаторов, протестовать против черного неба пришли порядка 1 000 человек. Они требуют от властей активных действий по улучшению обстановки: усилить контроль за загрязнением воздуха, увеличить штрафы для компаний-нарушителей, прекратить вырубку леса, а источники тепла модернизировать и перевести на природный газ. Напомним, первый подобный митинг прошел в Красноярске весной 2017 года. Тогда на мероприятие собралось также порядка 1000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU