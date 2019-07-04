В День работников морского и речного флота красноярцев приглашают на парад судов

СЕГОДНЯ 07:13 2019-07-04T07:14:20+03:00

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Речники 5 июля отмечают свой профессиональный праздник - День работников морского и речного флота. В Красноярске мероприятие пройдет на набережной Енисея (причал № 3, в районе ул. Сурикова), в 13.00. По доброй традиции будет организован не только праздничный концерт и торжественный митинг, но и парад судов - самое зрелищное и красивое действо, вызывающее большой интерес у красноярцев.

- В мероприятии примут участие руководители предприятий енисейского речного бассейна, представители городских и краевых властей и другие почетные гости, - рассказали организаторы праздника. - На теплоходе они совершат обход флота и поприветствуют экипажи судов, стоящие в парадном строю.

Приходите полюбоваться на парад судов.

СПРАВКА «КП»

День работников морского и речного флота был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных датах» и приходится на первое воскресенье июля.

ИСТОЧНИК KP.RU