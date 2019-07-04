2019-07-04T05:28:49+03:00
Общество

На доработку! Горсовет Красноярска забраковал проект планировки Солнечного

Мэру Еремину рекомендовали отозвать разрешение на строительство дома, мешающего проезду
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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На доработку! Горсовет Красноярска забраковал проект планировки СолнечногоНа доработку! Горсовет Красноярска забраковал проект планировки СолнечногоФото: Мария ЛЕНЦ
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Горсовет Красноярска забраковал проект планировки Солнечного. Накануне его рассматривали на заседании профильной комиссии. Напомним, именно жительница 3-го микрорайона Ксения Бессонова дозвонилась на «Прямую линию» с президентом, где подняла вопрос об отсутствии парков, школы, парковок у домов.

На заседании комиссии специалисты Красноярскгражданпроекта рассказали, что документ разработан по постановлению мэрии, и все разрешения на строительство выданы до 2018 года. Согласно проекту, в микрорайоне планируется строительство детсада на 175 мест (сейчас его нет, работают только три частных садика). При этом потребность у жителей микрорайона уже превышает рассчетную - детям нужно 283 места. Сейчас в микрорайоне построено 17 высоток, еще 7 - в стадии строительства. Как выяснили на комиссии, не хватает здесь и парковок: при норме 3 000 парковочных мест имеется немногим более 800. Более того, при той застройке, которая идет сейчас в микрорайоне, обеспечить соблюдение норматива не удастся. Как рассказала на заседании общественница Ксения Бессонова, один из домов (его фактически еще не начали строить) будет мешать проезду. И такая проблема здесь повсеместно. Проектом предусмотрено 15 проездов, по факту - только один.

Депутаты, в итоге, забраковали документ и отправили на доработку - по совокупности недостатков и нарушений. Мэру Еремину рекомендовали отозвать разрешение на строительство дома, мешающего проезду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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