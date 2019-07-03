Дороги превратились в реки. Объявлено о новых перекрытиях в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 19:35 2019-07-03T19:35:39+03:00

На фото - дорога в Богучанском районе. Фото: КРУДОР.

Это еще два участка

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Из-за подтопления в Красноярском крае закрыты еще две дороги. Об этом сообщили в КРУДОРе.

Напомним, вслед за Иркутской областью большая вода пришла в наш регион. Вначале разлилась река Кан, затопило часть Канска. (Сейчас уровень в реке стал ниже, ситуация под контролем). Затем история повторилась в селе Покатеево Абанского района.

Во вторник, 2 июля, стало известно: из-за разлива Бирюсы на 19-м километре дороги Канск - Абан - Богучаны – Пея затоплен участок в 700 метров.

Спустя сутки – новое перекрытие, и тоже в Абанском районе. Подтопление на 69-м километре дороги Абан - Почет.

А это Абанский район. Тоже дорога. Фото: КРУДОР.

А в Богучанском районе река Хожо затопила дорогу Октябрьский - Чунояр - Осиновый Мыс - Такучет на участке с 1,5 по 1,8 километр.

Движение закрыто полностью, на всех трех отрезках дорог.

КОНКРЕТНО

Информация о ситуации на дорожной сети края на сайте: krudor.ru или по телефону диспетчерского центра: (391) 211-76-97.

ИСТОЧНИК KP.RU