Дороги превратились в реки. Объявлено о новых перекрытиях в Красноярском крае
Из-за подтопления в Красноярском крае закрыты еще две дороги. Об этом сообщили в КРУДОРе.
Напомним, вслед за Иркутской областью большая вода пришла в наш регион. Вначале разлилась река Кан, затопило часть Канска. (Сейчас уровень в реке стал ниже, ситуация под контролем). Затем история повторилась в селе Покатеево Абанского района.
Во вторник, 2 июля, стало известно: из-за разлива Бирюсы на 19-м километре дороги Канск - Абан - Богучаны – Пея затоплен участок в 700 метров.
Спустя сутки – новое перекрытие, и тоже в Абанском районе. Подтопление на 69-м километре дороги Абан - Почет.
А это Абанский район. Тоже дорога. Фото: КРУДОР.
А в Богучанском районе река Хожо затопила дорогу Октябрьский - Чунояр - Осиновый Мыс - Такучет на участке с 1,5 по 1,8 километр.
Движение закрыто полностью, на всех трех отрезках дорог.
КОНКРЕТНО
Информация о ситуации на дорожной сети края на сайте: krudor.ru или по телефону диспетчерского центра: (391) 211-76-97.
ИСТОЧНИК KP.RU