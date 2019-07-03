2019-07-03T15:33:11+03:00
Происшествия

Красноярский сутенер несколько лет поставлял проституток в сауны и гостиницы

Его задержала полиция и ОМОН [видео]
Ася ЖУКОВА
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Красноярский сутенер несколько лет поставлял проституток в сауны и гостиницы. Фото, видео: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.Красноярский сутенер несколько лет поставлял проституток в сауны и гостиницы. Фото, видео: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.
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Житель Красноярска поставлял проституток в сауны и отели. Недавно его задержали оперативники угрозыска и ОМОН, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

По предварительным данным, мужчина снабжал «живым товаром» сауны, бани, гостиничные комплексы несколько лет. Все было поставлено на поток – существовала целая фирма, которой он заправлял.

В какой-то момент на сутенера вышли полицейские. И вскоре его скрутили силовики. На мужчину завели уголовное дело по признакам статьи «Организация занятия проституцией». Максимальное наказание по ней – пять лет лишения свободы.

Поймали сутенера.! другой источник

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. Суд уже выбрал ему меру пресечения – в виде заключения под стражу.

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Полиция завершила расследование по делу самой крупной в истории Красноярска группировки сутенеров. На скамью подсудимых отправились сразу 17 организаторов преступного бизнеса. Об этом сообщила официальный представитель МВД Росси Ирина Волк.

Установлено, что 38-летний житель краевого центра создал организованную группу из 10 человек, которые помогали ему организовать и развивать на территории города целую сеть мест, где оказывались услуги интимного характера. Когда дела пошли в гору, увеличил «коллектив» до 17 человек (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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