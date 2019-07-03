Красноярский сутенер несколько лет поставлял проституток в сауны и гостиницы
Житель Красноярска поставлял проституток в сауны и отели. Недавно его задержали оперативники угрозыска и ОМОН, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.
По предварительным данным, мужчина снабжал «живым товаром» сауны, бани, гостиничные комплексы несколько лет. Все было поставлено на поток – существовала целая фирма, которой он заправлял.
В какой-то момент на сутенера вышли полицейские. И вскоре его скрутили силовики. На мужчину завели уголовное дело по признакам статьи «Организация занятия проституцией». Максимальное наказание по ней – пять лет лишения свободы.
Поймали сутенера.! другой источник
Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. Суд уже выбрал ему меру пресечения – в виде заключения под стражу.
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Полиция завершила расследование по делу самой крупной в истории Красноярска группировки сутенеров. На скамью подсудимых отправились сразу 17 организаторов преступного бизнеса. Об этом сообщила официальный представитель МВД Росси Ирина Волк.
Установлено, что 38-летний житель краевого центра создал организованную группу из 10 человек, которые помогали ему организовать и развивать на территории города целую сеть мест, где оказывались услуги интимного характера. Когда дела пошли в гору, увеличил «коллектив» до 17 человек (Подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU