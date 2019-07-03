Смотрим видео спасения провалившегося под асфальт в центре грузовика
Появилось видео спасения грузовика из ямы в центре Красноярска. Днем в среду, 3 июля, груженная строительным мусором машина рухнула под асфальт на проспекте Мира. Покрытие проломилось под ее задними колесами. В результате движение на дороге в сторону улицы Парижской Коммуны встало полностью.
- Грузовик ушел под асфальт по самый кузов. Возможно, не выдержала ливневка? – обсуждают пользователи в соцсетях. - Или сильными дождями подмыло грунт...
Провалился по самое не хочу.Видео Алена ТОЛСТИХИНА.! другой источник
По самый кузов. Фото, видео: Алена ТОЛСТИХИНА.
Напомним, ливневку здесь проложили в 2017-м. На протяжении двух лет на Мира шел большой ремонт. На него потратили порядка 500 миллионов. И тут такое…
Сейчас на месте аварии работают инспекторы.
Все произошло около здания прокуратуры. Фото, видео: Алена ТОЛСТИХИНА.
- Движение на данном участке осуществляется в одном направлении – с центральной части города в сторону БКЗ, - уточняют в ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское». - Объезд данного участка - по улицам Ленина и Карла Маркса.
Кстати, грузовик уже подняли краном и убрали. При ЧП никто не пострадал.
Как спасали грузовик.Видео Алена ТОЛСТИХИНА.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU