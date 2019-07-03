2019-07-03T15:13:22+03:00
Происшествия

Смотрим видео спасения провалившегося под асфальт в центре грузовика

ЧП случилось прямо на проспекте Мира [видео]
Ася ЖУКОВА
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Смотрим видео спасения провалившегося под асфальт в центре грузовика. Фото, видео: Алена ТОЛСТИХИНА.Смотрим видео спасения провалившегося под асфальт в центре грузовика. Фото, видео: Алена ТОЛСТИХИНА.
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Появилось видео спасения грузовика из ямы в центре Красноярска. Днем в среду, 3 июля, груженная строительным мусором машина рухнула под асфальт на проспекте Мира. Покрытие проломилось под ее задними колесами. В результате движение на дороге в сторону улицы Парижской Коммуны встало полностью.

- Грузовик ушел под асфальт по самый кузов. Возможно, не выдержала ливневка? – обсуждают пользователи в соцсетях. - Или сильными дождями подмыло грунт...

Провалился по самое не хочу.Видео Алена ТОЛСТИХИНА.! другой источник

По самый кузов. Фото, видео: Алена ТОЛСТИХИНА.

По самый кузов. Фото, видео: Алена ТОЛСТИХИНА.

Напомним, ливневку здесь проложили в 2017-м. На протяжении двух лет на Мира шел большой ремонт. На него потратили порядка 500 миллионов. И тут такое…

Сейчас на месте аварии работают инспекторы.

Все произошло около здания прокуратуры. Фото, видео: Алена ТОЛСТИХИНА.

Все произошло около здания прокуратуры. Фото, видео: Алена ТОЛСТИХИНА.

- Движение на данном участке осуществляется в одном направлении – с центральной части города в сторону БКЗ, - уточняют в ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское». - Объезд данного участка - по улицам Ленина и Карла Маркса.

Кстати, грузовик уже подняли краном и убрали. При ЧП никто не пострадал.

Как спасали грузовик.Видео Алена ТОЛСТИХИНА.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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