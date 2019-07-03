2019-07-03T14:24:13+03:00
Дом. Семья

В Красноярске проведен опрос на тему самые популярные покупки в зоомагазинах

Средняя стоимость кормов составляет 390 руб. за килограмм
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В Красноярске проведен опрос на тему самые популярные покупки в зоомагазинахВ Красноярске проведен опрос на тему самые популярные покупки в зоомагазинахФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске проведен опрос владельцев и продавцов красноярских зоомагазинов. Было выяснено, какой корм для собак чаще всего покупают красноярские собаководы для своих питомцев.

Каждому владельцу четвероногого друга хочется, чтобы его питомец всегда оставался здоровым и активным, а для этого нужен сбалансированный рацион кормов и витаминов.

Самыми популярными марками сухих кормов для собак являются: Royal Canin (Французская компания), Brooksfield (производится в Италии) и Hills (США).

Средняя стоимость кормов для домашних питомцев составляет 390 руб. за килограмм. Опрошенные респонденты согласны с выбором покупателей, к вышеназванному списку в половине случаев рекомендуют еще один американский бренд - Pro Plan. Средняя цена этого сухого корма - 430 руб. за 1 килограмм. Так же помимо сухих кормов владельцы собак угощают своих питомцев влажным кормом и консервами.

Остальные «собачьи радости» находятся на втором месте по популярности покупок в зоомагазинах: зубочистки, игрушки, поводки и ошейники, также в покупательскую корзину попадают: вкусняшки и лакомства, шампуни и витамины для четвероногих друзей.

Опрос провела Справочная по ценам 2-999-999

ИСТОЧНИК KP.RU

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