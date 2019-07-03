Театральную площадь Красноярска кардинально обновят

СЕГОДНЯ 12:42 2019-07-03T12:42:14+03:00

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Театральную площадь Красноярска ждет кардинальная перестройка. Планируется поднять зону для прогулок, а фонтан перенести, сообщил newslab.

До конца следующего года площадь должна преобразиться. Итак, участок от Театра оперы и балета почти до набережной предлагается поднять на один уровень. Поэтому нужно убрать лестницу и перенести фонтан «Реки Сибири», к самому спуску на набережную. (Кстати, сейчас он в аварийном состоянии, так что композицию будут ремонтировать).

Под этой платформой будут ездить автомобили. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

Примечательно, что дорогу хотят оставить на прежнем месте. А вот над ней пустят платформу-«козырек», по которой будут ходить люди. То есть потоки пешеходов и машин разведут по вертикали.

Кроме того, у площади появиться парковка на 300 автомобилей. Ее собираются разместить в том числе под платформой-переходом через улицу Дубровинского.

- Проект необычный, - отметил губернатор Красноярского края Александр Усс. - Театральная площадь будет поднята по высоте и продлена почти до самой набережной. Это позволит сделать удобным для пешеходов переход улицы Дубровинского, а с другой стороны – сделать ее более широкой. Я уверен, что обновленная площадь станет новой визитной карточкой Красноярска.

Площадь расширят и продлят почти до набережной. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

ИСТОЧНИК KP.RU