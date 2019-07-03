Интернет-магазин запрещенных сыров закрыли в Красноярске
В Красноярске закрыли интернет-магазин запрещенных элитных сыров. Ресурс, где можно было заказать доставку санкционного «Камамбера», «Дор блю», «Филадельфии», «Амадеуса» и других сортов, обнаружили сотрудники красноярской транспортной прокуратуры.
Представители надзорного ведомства направили заявление в Октябрьский районный суд. А там постановили – магазин должен быть закрыт. Доступ к ресурсу тут же ограничили. Так что купить через него элитную «санкционку» с доставкой на дом теперь нельзя.
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Зачем уничтожать санкционные продукты, если их можно съесть
В среднерусском городке моей бабушки рядом с вокзалом есть помойка, куда два раза в день выбрасывают просроченные продукты из ближайшего магазина. Окрестные пенсионеры прекрасно знают, когда продавец выкатывает тележку с некондицией.
К нужному времени около бака выстраивается очередь из стариков. Большую часть еды они выхватывают сразу, не дожидаясь, когда колбаса, хлеб или сыр полетят в контейнер. Остальное приходится выуживать уже из его недр (Подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU