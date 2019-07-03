2019-07-03T09:13:42+03:00
Происшествия

Темные волосы, темный автомобиль. В Красноярске ищут водителя, сбившего школьницу на переходе

ДТП произошло 2 июля на Щорса
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске ищут водителя, сбившего школьницу на переходе. Фото: полк ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское».В Красноярске ищут водителя, сбившего школьницу на переходе. Фото: полк ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское».
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Во вторник, 2 июля, в Кировском районе Красноярска на переходе сбили 14-летнюю школьницу. После ДТП водитель скрылся, сейчас его ищут дорожные полицейские, сообщили в пресс-службе полка ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

Все случилось около 14 часов на улице Щорса,19. Девочка-подросток шла по нерегулируемому пешеходному переходу. В тот момент на дороге появился темный автомобиль.

- Водитель допустил наезд на школьницу, - рассказывают инспекторы. - Проехав пару метров, автомобиль остановился, из окна выглянул мужчина на вид 25-30 лет, волосы темные. Посмотрел, что девочка самостоятельно отошла на тротуар, уехал в стону улицы Щербакова. Автомобиль был темного цвета.

Школьница получила травмы. Первую медицинскую помощь ей оказали в травмпункте.

КОНКРЕТНО

Если вы были свидетелем этого происшествия, знаете водителя, совершившего наезд, звоните 102, (391) 226-83-87 или 8-923-312-01-39.

ИСТОЧНИК KP.RU

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