Для енисейских шумахеров. В Красноярске открывают первый водный стадион

СЕГОДНЯ 06:51 2019-07-03T06:51:27+03:00

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В Красноярске готовится к открытию первый водный стадион. Здание площадью в 450 квадратных метров построили меньше за год на острове Молокова (на берегу Абаканской протоки Енисея), сообщили в пресс-службе городской администрации.

Во вторник, 2 июля, здесь побывал глава города Сергей Еремин. Осмотрел помещения, пообщался с тренерами и спортсменами.

В павильоне есть все для занятий и хранения инвентаря. Это зал общей физподготовки, раздевалки с душевыми, судейская, боксы для ремонта судов. Оборудован спуск к воде. Теперь спортсмены могут заниматься круглый год: зимой в специальном зале на тренажерах. А летом, понятно, на воде.

- Я был на соревнованиях во многих городах, но Красноярск на шаг впереди, - отметил председатель Красноярской федерации водно-моторного спорта, тренер Игорь Украинец. - Приезжие спортсмены глазам своим не верят, что у нас есть такой павильон. Непогода больше не помеха, созданы все условия, чтобы переодеться, согреться и дальше тренироваться.

За тренировкой спортсменов на Енисее мэр понаблюдал лично. Один из них - чемпион России, мира и вице-чемпион Европы Захар Прокопенко. Ему всего 11 лет.

- Меня мама привела в этот спорт в пять лет. Я сел в лодку и сразу отлично поплыл, это отметил тренер. Всегда мечтал о таком красивом здании, чтобы было, где хранить мою лодку. Так ещё приятнее заниматься, - говорит Захар.

По словам главы города, новый водный стадион станет отличной площадкой для тренировки енисейских шумахеров.

- Этим павильоном мы также продолжаем развитие данной территории. Готовя Красноярск к 400-летию, поставлена задача превратить остров в музейно-спортивный кластер, - подчеркнул глава города.

Уже на этой неделе в честь открытия водного стадиона пройдет чемпионат России и первенство СФО по водно-моторному спорту. В нем примут участие 50 сибирских спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU