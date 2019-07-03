2019-07-03T06:10:59+03:00
Общество

53 погибших дерева в центре Красноярска обещали заменить

Это делается по гарантии
Ася ЖУКОВА
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53 погибших дерева в центре Красноярска обещали заменить.53 погибших дерева в центре Красноярска обещали заменить.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На проспекте Мира в Красноярске 53 неприжившихся дерева заменят на новые. Об этом сообщили в официальной группе мэрии в соцсети.

Убирать засохшие посадки уже начали. А в сентябре на их месте будут новые крупномерные деревья. Почему только осенью? Если приступить к высадке сейчас, деревья могут погибнуть. Так что лучше подождать. Отметим, все работы проводятся за счет средств подрядчика, по гарантии.

К слову, в комментариях горожане назвали еще несколько адресов, где требуется заменить засохшие деревья: улицы Маркса, Ленина, Павлова, проспект Ульяновский , район ТРЦ «Планета».

- Жаль, что деревья не выжили, - пишет красноярка Ольга Ш. – Может быть, стоило их регулярно поливать?

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Тоненькие стволы засыпаны строительным хламом. Кое-где листья пожухли и пожелтели. Так высаживают деревья в самом центре Красноярска. Фото выложил в своем фейсбуке общественник Денис Шахматов. Рядом с фото - пост возмущения:

- Деревья на мусоре! Сколько умрет деревьев к весне на Мира? – пишет мужчина (стиль и орфография сохранены. – Прим.ред.). - Прогулялся по обновляемому проспекту Мира и прифигел. Новые деревья сажают прямо в песок и строительный мусор. Не выбирают полностью грунт из места посадки, заменяя его плодородным, а делают небольшую лунку в мусоре, сверху присыпая 5 сантиметрами чернозёма. От Перенсона до Сурикова я уже насчитал 9 погибших деревьев, посаженных ранее, что нас ждёт весной? (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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