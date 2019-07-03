2019-07-03T05:34:18+03:00
Общество

Республика Хакасия приурочила к своему дню рождению фестиваль Чир Чайаан

Марина АЛЕХИНА
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Республика Хакасия приурочила к своему дню рождению фестиваль Чир Чайаан.Республика Хакасия приурочила к своему дню рождению фестиваль Чир Чайаан.Фото: Марина АЛЕХИНА
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Сегодня Республика Хакасия отмечает свой день рождения: 3 июля 1991 года автономная область была преобразована в республику.

Последние несколько лет день рождения республика отмечала с размахом, с приглашением звезд мировой величины. В этот день на сцене выступали испанский тенор Хосе Каррерас, Дмитрий Хворостовский, прима Мариинского театра Татьяна Павловская и другие именитые певцы.

Нынешний день рождения пройдёт также грандиозно. Но это благодаря международному эколого-этническому фестивалю театров кукол «Чир Чайаан», кстати, юбилейному, – десятому по счёту. Это мероприятие – единственное в своём роде и проходит только в Хакасии.

Хакасия отмечает свой день рождения: 3 июля 1991 года автономная область была преобразована в республику. Фото: Марина АЛЕХИНА

Хакасия отмечает свой день рождения: 3 июля 1991 года автономная область была преобразована в республику.Фото: Марина АЛЕХИНА

- С первого проведения фестиваля взята достаточно высокая планка. Мы осознавали, что с каждым Чир Чайааном (в переводе с хакасского Дух Земли) эта планка должна подниматься. Каждый раз, начиная подготовку к фестивалю, задавались вопросом: чем удивить?, - признался директор Хакасского театра «Сказка» Игорь Окольников.

- И на этот раз отбор постановок кукольных театров был жесткий, я бы сказал, – суровый. И итоге событие получилось более яркое, чем в предыдущие годы, - подтвердил министр культуры Хакасии Леонид Ерёмин.

Театрализованное шествие, постановки французских, болгарских, испанских кукольников, а также российских – из Мариинска, Ростова-на-Дону, Архангельска, Санкт-Петербурга, Тувы, Новосибирска, академического театра кукол С.В.Образцова – в Хакасии на неделю возникает неповторимая поистине сказочная атмосфера.

Доцент кафедры режиссуры и актёрского мастерства факультета театра кукол Российского государственного института сценических искусств Александр Стависский лишь развёл руками: «Для проведения фестиваля потребовались титанические усилия. И вопреки всему Чир Чайаан вновь в центре внимание кукольников мира».

Памятуя о тяжелом финансовом положении, в котором находится Хакасия, на пресс-конференции, которая прошла накануне, журналисты поинтересовались о сумме стоимости проведения международного фестиваля. Но организаторы её не разгласили. Отметили, что проведение Чир Чайаана осуществляется с использованием гранта Президента России, предоставленного Фондом президентских грантов. И это «самый дешёвый фестиваль подобного уровня».

Свою лепту в празднование дня рождения республика внесла. Обошлись, как говорится, своими силами, точнее – местными талантами. На площади перед правительством региона пройдет праздничный концерт солистов и симфонического оркестра Хакасской филармонии имени В. Г. Чаптыкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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