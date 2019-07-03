Вместо старинных усадеб элитный дом. Скандальный проект застройки центра Красноярска отклонен мэром

СЕГОДНЯ 05:25 2019-07-03T05:25:08+03:00

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Мэр Сергей Еремин отклонил скандальный проект застройки центра Красноярска, исторического квартала на улице Перенсона.

Многие помнят: раньше на этом месте располагались две старинные казачьи усадьбы. Но в прошлом году на участок зашла тяжелая техника. Деревянные строения, возведенные еще в XIX веке, сровняли с землей.

У земли имеется собственник, он и решил построить на месте исторических зданий элитный дом с подземной парковкой. Накануне состоялись слушания. И большинство участников были категорически против такой застройки центра. Лучше бы восстановили усадьбы, а вокруг посадили деревья, считают они.

С соображениями горожан в мэрии согласились. Проект отклонили. И дали разработчикам 60 дней, чтобы его доработать.

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ИСТОЧНИК KP.RU