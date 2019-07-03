В Красноярском крае из-за разлива реки закрыта дорога

СЕГОДНЯ 04:59 2019-07-03T04:59:50+03:00

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Из-за поднявшегося уровня воды в реке Бирюса (а она течет к нам со стороны Иркутской области) в Абанском районе Красноярского края закрыта дорога.

- На девятнадцатом километре автодороги Канск - Абан - Богучаны – Пея затопило участок в 700 метров, - сообщили в КРУДОР. – Для всех видов транспорта движение закрыто.

Сотрудники управления уточняют: Канск - Абан – Богучаны и Канск - Абан - Богучаны – Пея – это разные дороги. Та, что на Пею, является западным ответвлением от Канск - Абан - Богучаны на 158 километре (район реки Бирюса).

Что касается трех дорог в Ирбейском районе, где с 27 июня вводили временное прекращение движения транспорта (из-за поднятия уровня воды в реках Агул и Кунгус), там все открыли. Ехать можно!

КОНКРЕТНО

Информация о ситуации на межмуниципальной дорожной сети края на сайте: krudor.ru или по телефону диспетчерского центра: (391) 211-76-97.

ИСТОЧНИК KP.RU