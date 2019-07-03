2019-07-03T03:50:15+03:00
Происшествия

В Красноярске мужчина расстрелял соседей из-за громкой музыки ночью

Теперь он может сесть на 5 лет
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
В Красноярске мужчина расстрелял соседей из-за громкой музыки ночью. Фото: ЧП - Красноярск.В Красноярске мужчина расстрелял соседей из-за громкой музыки ночью. Фото: ЧП - Красноярск.
Изменить размер текста:

В Красноярске мужчина схватился за ружье и начал палить в соседей за то, что они слушали громкую музыку ночью. Об этом рассказала жена одного из пострадавших в группе «ЧП – Красноярск».

По словам женщины, все случилось в ночь на 30 июня в частном доме поселка Бугач. На часах было примерно половина первого.

- Сидели отдыхали у брата: шашлыки, музыка. Около 12 ночи у соседа начали пускать фейерверки. После этого он явился к нам, давай орать, что мы мешаем, угрожать, что расстреляет.

Испуганная женщина уговорила мужа уехать домой. И в этот момент на дорогу выскочил тот самый сосед с ружьем. Начал кидаться на всех с криками: «Заглушили, (дальше непечатная лексика)». Поливал всех нецензурными выражениями и... стрелял, куда придется.

- Мужу попало в руку. Всю ночь просидели в больнице. Достали пулю, она застряла в локте, зашивали. Осколки от пули остались в руке. Пальцы почти не шевелятся и сейчас.

В итоге жертва стрелка написал заявление в полицию. Но поскольку пуля задела его рикошетом, уголовное дело завели по статье «Хулиганство».

Подозреваемый, 54-летний мужчина теперь под подпиской о невыезде, сообщает ТВК. Он может получить до 5 лет лишения свободы.

… В соцсетях кое-кто защищает стрелка. Мол, соседи сами виноваты, спровоцировали его на агрессию.

- И что? – возражают другие пользователи. – Он сам еле стоит. И потом, если бы каждый стрелял по любому поводу, что бы было?

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
53 погибших дерева в центре Красноярска обещали заменить
Республика Хакасия приурочила к своему дню рождению фестиваль Чир Чайаан
Вместо старинных усадеб элитный дом. Скандальный проект застройки центра Красноярска отклонен мэром
В Красноярском крае из-за разлива реки закрыта дорога
Женщину с потерей памяти нашли под Красноярском
Международный этнофестиваль музыки и ремесел МИР Сибири: новинки и фишки программы
Пострадавших от наводнения в Канске будут прививать от гепатита
В Красноярске на ремонте фасадов к рукам подрядчика «прилип» миллион рублей
Приговор жителю Красноярска за убийство двух человек – 23 года колонии
Инцидент исчерпан: губернатор Усс извинился перед жительницей Канска
Метро в Красноярске появится в 2023 году?
Вдали от шума, но в Центральном районе Красноярска: тогда голосуйте в конкурсе «Битва однушек» за квартиру в Солонцах!
Депутат Госдумы предлагает губернатору Уссу извиниться перед жителями Канска за резкие слова
«Галамарт» открывается в Красноярске: для гостей заготовлены ШОК-цены и подарки
В лесах Красноярского края введен режим ЧС
В Красноярске убирают заборы, установленные в прошлом году
В Красноярском крае чиновник заплатил штраф бюджетными деньгами
Как в Красноярском крае пресекают захват заложников
Какие дачные дороги отремонтируют в окрестностях Красноярска?
В Красноярске строят новые спортплощадки
Кладбище «Бадалык» незаконно расширяют
Шашлычные в Центральном парке Красноярска остаются?