В Красноярске мужчина расстрелял соседей из-за громкой музыки ночью

СЕГОДНЯ 03:50 2019-07-03T03:50:15+03:00

Теперь он может сесть на 5 лет

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В Красноярске мужчина схватился за ружье и начал палить в соседей за то, что они слушали громкую музыку ночью. Об этом рассказала жена одного из пострадавших в группе «ЧП – Красноярск».

По словам женщины, все случилось в ночь на 30 июня в частном доме поселка Бугач. На часах было примерно половина первого.

- Сидели отдыхали у брата: шашлыки, музыка. Около 12 ночи у соседа начали пускать фейерверки. После этого он явился к нам, давай орать, что мы мешаем, угрожать, что расстреляет.

Испуганная женщина уговорила мужа уехать домой. И в этот момент на дорогу выскочил тот самый сосед с ружьем. Начал кидаться на всех с криками: «Заглушили, (дальше непечатная лексика)». Поливал всех нецензурными выражениями и... стрелял, куда придется.

- Мужу попало в руку. Всю ночь просидели в больнице. Достали пулю, она застряла в локте, зашивали. Осколки от пули остались в руке. Пальцы почти не шевелятся и сейчас.

В итоге жертва стрелка написал заявление в полицию. Но поскольку пуля задела его рикошетом, уголовное дело завели по статье «Хулиганство».

Подозреваемый, 54-летний мужчина теперь под подпиской о невыезде, сообщает ТВК. Он может получить до 5 лет лишения свободы.

… В соцсетях кое-кто защищает стрелка. Мол, соседи сами виноваты, спровоцировали его на агрессию.

- И что? – возражают другие пользователи. – Он сам еле стоит. И потом, если бы каждый стрелял по любому поводу, что бы было?

ИСТОЧНИК KP.RU