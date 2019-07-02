Международный этнофестиваль музыки и ремесел МИР Сибири: новинки и фишки программы

СЕГОДНЯ 19:32 2019-07-02T19:34:42+03:00

МИР Сибири пройдет в Шушенском в 16 раз. Каждый год программа фестиваля дополняется новыми событиями и традициями

Изменить размер текста: A A

В этом году еще более насыщенной и интерактивной станет программа Обрядовой поляны. Гостей фестиваля ждут мастер-классы по северным и индийским танцам, оздоровительные практики от йогина из Индии Савита Хариша. В течение трех дней на Обрядовой поляне будет выступать кукольный театр из Санкт-Петербурга «Папьемашенники». Причем участниками спектаклей смогут стать все желающие — это интерактивное действо. Еще одна новая традиция, которая появится на фестивале, — варенье из клубники с полей соседней деревни Субботино. Его будут варить все желающие в большом котле на Обрядовой поляне.

Во время фестиваля пройдут мастер-классы от конкурсантов и хэдлайнеров. Можно будет поиграть на японских барабанах и древних славянских инструментах, научиться подражать голосам животных, погрузиться в мир колыбельных и сказок.

Среди хэдлайнеров фестиваля — любимица МИРа Сибири-2018 Морган Джи (Франция), зажигательная ЛаФрей Ски (США) с группой «Шунгит», гуру народной традиции Сергей Старостин, уникальная якутская исполнительница Альбина Дегтярева. Из республики Башкортостан в Шушенское приедет этно-рок-группа «Аргымак». Также на фестивале выступят музыканты из Армении, России и Швейцарии в составе группы «Космонавты». Зарядить энергетикой гостей «МИРа Сибири» готова группа Speed Caravan (Алжир, Тунис, Фарнция). Этно-джаз-фанк сыграют музыканты группы Quarter Africa, которые приедут в Шушенское из Израиля. Из Турции на «Мир Сибири» приедут музыканты Co kun Karademir Quartet – они исполняют фьюжн на турецких лютнях, дудуке и виолончели.

Напомним, международный фестиваль «МИР Сибири» состоится с 12 по 14 июля в Шушенском. В этом году событие проходит под эгидой ЭНЕСКО.

ИСТОЧНИК KP.RU