2019-07-02T19:25:58+03:00
Общество

Пострадавших от наводнения в Канске будут прививать от гепатита

В район бедствия отправили вакцину и лекарственные препараты
Татьяна РЯБИНИНА
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Вода, залившая дворы и огороды, опасна для людей. Фото администрации Красноярского края.Вода, залившая дворы и огороды, опасна для людей. Фото администрации Красноярского края.
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При паводках и наводнениях, когда вода «стоит» на огородах, заливает улицы и жилища, возможно возникновение острых кишечных инфекций. Особенно опасен вирусный гепатит А.

Планируется привить от гепатита А около 300 человек, проживающих в зоне подтопления, включая детей старше 3 лет.

Вторая опасность для людей - острые кишечные инфекции.

В Канск направлены бактериофаги, лекарственные препараты, которые разрушают болезнетворные бактерии и сохраняют полезные. Они для тех, кто заболел в очагах подтопления.

Как пояснила консультант министерства здравоохранения Гульнара Ковалевская, вакцина обеспечит защиту организма от гепатита А от 6 до 12 месяцев, бактериофаги назначают в зависимости от показаний.

Также врачи напоминают, что в зоне наводнения необходимо особенно тщательно соблюдать личную гигиену, а для питья, умывания, чистки зубов использовать только бутилированную воду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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