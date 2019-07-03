2019-07-03T04:45:27+03:00
Происшествия

Женщину с потерей памяти нашли под Красноярском

Родные, откликнитесь!
Ася ЖУКОВА
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Женщину с потерей памяти нашли под Красноярском. Родные, откликнитесь!Женщину с потерей памяти нашли под Красноярском. Родные, откликнитесь!
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Под Красноярском – на станции Крючково – найдена женщина с потерей памяти. Об этом сообщили в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- Женщину обнаружили в июне 2019 года, - поясняют волонтеры. – Она ничего о себе не помнит.

Давайте поможем ей отыскать родных. Если вы знаете, кто эта женщина, где она живет, звоните 8-39133-2-58-50 (дежурная часть отдела полиции Емельяново) или 8-950-996-60-66 (волонтеры).

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…Фамилию Неизвестная 25-летней Люде дали работники отделения красноярского краевого психоневрологического диспансера в Овсянке (кстати, это родная деревушка Виктора Астафьева). С ней девушка прожила 9 лет. Ни настоящей фамилии, ни адреса, ни родных. В медицинской анкете вместо личных данных – сплошные прочерки…

Осенью 2007 года Люда объявилась в красноярском аэропорту «Емельяново». Голодная, явно не в себе, три дня скиталась по окрестностям. Пока не попалась на глаза полицейским.

- Кто ты, откуда взялась? Где твои родители? – допытывались те. Но в ответ она не произнесла ни слова. Тряслась от страха и плакала (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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