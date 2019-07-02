2019-07-02T17:47:32+03:00
Происшествия

В Красноярске на ремонте фасадов к рукам подрядчика «прилип» миллион рублей

Идет доследственная проверка
Татьяна РЯБИНИНА
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Ремонт фасадов вызвал много нареканий горожан. А теперь им заинтересовались правоохранительные органы.Ремонт фасадов вызвал много нареканий горожан. А теперь им заинтересовались правоохранительные органы.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Оперативники проанализировали договор, заключенный 8 февраля 2018 года между МКУ Красноярска «Управление капитального строительства» (заказчик), ООО «ЭкспоСтрой» (подрядчик) и Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов (плательщик) на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту фасадов и выполнение работ по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории города Красноярска. По результатам проведения капитального ремонта фасадов на расчетный счет ООО «Экспострой» в декабре 2018 года были перечислены почти 44 миллиона рублей, впрочем, сумма известна до копейки: 43 876 886,1 руб. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что директор ООО «Экспострой» завысил объемы, часть работы не выполнил – таким образом получилась «премия» в размере миллиона рублей.

Документы изъяты, проводится доследственная проверка, подозреваемый под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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