Вдали от шума, но в Центральном районе Красноярска: тогда голосуйте в конкурсе «Битва однушек» за квартиру в Солонцах!

СЕГОДНЯ 13:53 2019-07-02T13:53:21+03:00

Если мечтаете жить в Солонцах, то ваш голос за квартиру в ЖК "Ясный"Фото: ЦИАН

Изменить размер текста: A A

На сайте kp.ru продолжается голосование в конкурсе «Битва однушек». Напомним, читателям «Комсомолки» предстоит выбрать самую лучшую однокомнатную квартиру от застройщика. Голосование продлится до 26 августа.

А пока длится голосование, расскажем подробно о каждой участнице конкурса. Сегодня это квартира на 2 этаже (31,95 м²). Ее стоимость - 1 501 650 рублей.

Располагается в ЖК «Ясный». Это комплекс из 13 монолитно-кирпичных домов, расположенный в северной части города, в новом динамично развивающемся микрорайоне Солонцы-2 (прописка - Центральный район), в двух километрах от ТРЦ «Планета» и Ледового дворца «Арена.Север». Квартиры сдаются в чистовой отделке: линолеум, обои, натяжные потолки, сантехника, индивидуальные приборы учета. Не более 4-5 квартир на этаже.

Инфраструктура - современные детские и спортивные площадки, зеленый бульвар с велосипедными дорожками и зонами отдыха. Проект микрорайона предусматривает размещение школы и двух детских садов.

Парковка – гостевая на 3126 мест (придомовая территория с парковочными местами).

Сдача в 2019 – 2025 годах.

Застройщик жилого комплекса - «ККФЖС» (Красноярский краевой фонд жилищного строительства) - основан в 2000 году правительством Красноярского края для развития ипотечного кредитования и проведения инвестиционной политики.

Итоги голосования подведем 29 августа, как раз к началу нового «сезона» на рынке недвижимости.

Проголосовать за понравившуюся квартиру можно по этой ссылке.

Информация о квартирах с сайта ЦИАН.

ИСТОЧНИК KP.RU