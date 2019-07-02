Депутат Госдумы предлагает губернатору Уссу извиниться перед жителями Канска за резкие слова

СЕГОДНЯ 12:43 2019-07-02T12:43:12+03:00

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Видео разговора губернатора Красноярского края с жителями Канска только на сайте «Комсомольской правды»-Красноярск на этот момент посмотрели более 54 тысяч человек. Сейчас этот разговор о «качании прав» обсуждает вся страна. «Комсомольская правды»-Красноярск нашла женщину, задавшую неудобный вопрос. Подробности здесь. Кстати, она не обиделась на губернатора, наоборот, считает, что благодаря общественному резонансу без помощи они не останутся. Да и нервы у всех не железные, добавила она.

Депутат Госдумы Евгений Ревенко сказал РИА Новости: «Понятно, что ситуация очень тяжелая, нервы у всех на пределе. Люди ждут помощи, а не истерику. И вопросы задают прежде всего представителям власти, больше надеяться им не на кого. В этой ситуации власть не имеет права на подобного рода эмоции, с людьми нужно разговаривать исключительно уважительно, особенно сейчас. Считаю, что Александру Викторовичу (Уссу) стоило бы извиниться».

ИСТОЧНИК KP.RU