«Галамарт» открывается в Красноярске: для гостей заготовлены ШОК-цены и подарки
Два дня будут действовать ШОК-цены на праздничном открытии «Галамарта»! 6-го июля можно будет купить подушку за 99 рублей, электрический чайник – за 199 рублей, четырехместную палатку – за 399 рублей. 7-го июля швабра будет стоить 99 рублей, электрическая одноконфорочная плитка – 199 рублей, кровать флок – 299 рублей.
Также за покупку от 500 рублей в эти два дня вы получаете гарантированный подарок от магазина.
А 7-го июля в 19.00 у гостей будет возможность получить приятные презенты от «Галамарта», главный среди которых – телевизор!
В «Галамарте» вы найдете более 7 000 товаров для дома и кухни - инструменты, технику, посуду, игрушки и многое другое.
Адрес магазина: г. Красноярск, ТЦ «Енисей», ул. 60 лет Октября, 48.
Часы работы: 09.00-21.00
Праздничное открытие: 6 июля с 09.00 до 21.00 и 7 июля с 09.00 до 19.00
ИСТОЧНИК KP.RU