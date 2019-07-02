В лесах Красноярского края введен режим ЧС

СЕГОДНЯ 12:05 2019-07-02T12:05:54+03:00

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На севере и в Приангарье установилась сухая и жаркая погода и высокая грозовая активность.

В Кежемский и Богучанский районы направлены дополнительные силы, около 400 человек.

«Лесопожарная обстановка на севере и в Приангарье остается напряженной. В ближайшее время планируем привлечь самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков. Введение режима чрезвычайной ситуации позволит нам дополнительно задействовать людей и технику», - отметил министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов.

Режим ЧС для жителей означает, что сейчас стоит отказаться от походов в лес.

Отметим, в прошлом году на аналогичную дату в регионе действовало 186 лесных пожаров на площади 168326 га.

Сейчас их 44 лесных пожара на площади 41,6 тыс. га.

Напомним, в случае обнаружения возгорания в лесу, сообщите об этом на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или при помощи мобильного приложения «Берегите лес».

ИСТОЧНИК KP.RU