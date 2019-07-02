В Красноярске убирают заборы, установленные в прошлом году

СЕГОДНЯ 11:46 2019-07-02T11:46:44+03:00

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В Красноярске на Краснодарской улице во время ремонта демонтировали забор, который установили в прошлом году. Об этом сообщает 7 канал со ссылкой на сообщение в социальной сети депутата Заксобрания края Александра Глискова.

- Такая практика у мэрии второй или третий год - вчера на бюджетные деньги ставили, сегодня - на бюджетные деньги - сносим. И ничего, работу мэрии не признаЮт неэффективной. Или всё-таки признАют? – пишет депутат.

Напомним, заборы появились там в прошлом году во время дорожного ремонта. И в этом году их убрали тоже по время ремонта, при замене бордюров. В этом году на Краснодарской поменяют асфальт на проезжей части, оборудуют тротуар и мешавшие заборы убрали временно,- так комментируют в УДИБ и планируют поставить их на место.

Но здесь и другой вопрос, а нужны ли эти заборы? На многих улицах они совершенно не функциональны и только портят вид. В частности, на улице Шахтеров один квартал зачем-то оборудовали забором, который визуально делит зеленую зону перед тротуаром и за тротуаром и уменьшает пространство. Часть улицы с забором смотрится намного хуже, чем без забора – оценить это можно на глаз и сделать правильный вывод. Неслучайно многие красноярцы, в том числе и на улице Краснодарской, просят убрать неухоженные конструкции, которые мешают и выглядят некрасиво.

ИСТОЧНИК KP.RU