Как в Красноярском крае пресекают захват заложников

СЕГОДНЯ 11:06 2019-07-02T11:14:07+03:00

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По легенде командно-штабного учения «Арсенал-2019», трое вооруженных мужчин проникли на объект массового пребывания людей. Преступники захватили заложников, в том числе детей, после чего выдвинули требования политического характера, угрожая в случае их невыполнения расстрелом заложников.

Одновременно шли проверка и подтверждение информации, и создание оперативного штаба под руководством начальника УФСБ России по Красноярскому краю генерал-лейтенанта Калашникова.

Для проведения контртеррористической операции привлекли сотрудников всех силовых ведомств и администрации края и ЗАТО Солнечный.

При этом действия сил и средств на условно захваченном объекте были сведены к минимуму, что позволило не нарушать повседневную деятельность учреждения, но при этом проверить готовность силовых структур и органов власти к действиям в условиях террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU